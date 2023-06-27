Из зоны затопления в Херсонской области вывезено почти 4 тыс. кубометров мусора

Из зоны затопления в Херсонской области вывезено 3,7 тыс. кубометров мусора. Из 82 домов откачана вода.

"Спасатели МЧС России расчищают освободившиеся от воды территории, проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказывают адресную помощь, раздают воду и продукты питания", - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что сейчас в эвакуации находятся 8328 человек, 1570 из них – в пунктах временного размещения. Единовременную материальную помощь уже получили 4957 человек.

Ранее сообщалось, что из-под воды после сброса Каховского водохранилища освободились уже 17 населенных пунктов из 23.