27 Июня 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Ярик Важничий&quot; / youtube.com/@user-dz5by9np8g

Из зоны затопления в Херсонской области вывезено почти 4 тыс. кубометров мусора

Из зоны затопления в Херсонской области вывезено 3,7 тыс. кубометров мусора. Из 82 домов откачана вода.

"Спасатели МЧС России расчищают освободившиеся от воды территории, проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказывают адресную помощь, раздают воду и продукты питания", - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что сейчас в эвакуации находятся 8328 человек, 1570 из них – в пунктах временного размещения. Единовременную материальную помощь уже получили 4957 человек.

Ранее сообщалось, что из-под воды после сброса Каховского водохранилища освободились уже 17 населенных пунктов из 23.

Теги: затопление, херсонская область, мусор


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