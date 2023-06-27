Аксенов: В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил глава республики Серей Аксенов.

По его данным, пострадавших нет. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов, написал Аксенов в телеграм-канале.

По данным Mash, это была диверсия - железную дорогу подорвали.

21 июня Аксенов сообщал о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии в Крыму. Он не сказал ни о масштабах повреждений, ни о их возможных причинах. 11 июня в Крыму из-за взрыва на железной дороге было остановлено движение поездов.