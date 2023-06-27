Бывший вице-мэр Челябинска назначен замглавы Миасса

В Челябинской области заместителем главы Миасса по городскому хозяйству и капитальному строительству назначен Евгений Крехтунов. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук, передает корреспондент Накануне.RU.

Занимавший эту должность Олег Карпов стал руководителем МКУ "Комитет по строительству".

Евгений Крехтунов был главой Тракторозаводского района Челябинска с 2014 по 2016 год. После этого работал в городской мэрии. Сначала занимал должность начальника управления экологии, в конце 2018 года был назначен исполняющим обязанности замглавы Челябинска по городскому хозяйству. В октябре 2019 года он уволился по собственному желанию.