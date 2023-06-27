27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге студентов арестовали за размещение шеврона запрещенного "Азова"*

Двух студентов из Екатеринбурга арестовали за размещение в интернете шеврона запрещенного в России батальона "Азов"*.

Как сообщается в постановлениях на сайте Железнодорожного районного суда, все случилось в марте этого года. Семен Б. и Максим К. находились в одной из аудиторий Уральского государственного университета путей и сообщений (УрГУПС). Согласно материалам дела, они произвели смену аватара в локальной интернет-сети вуза на изображение шеврона украинского военизированного объединения "Азов"* (признанное экстремистским материалом и включенное в федеральный список экстремистских материалов). Картинка стала доступна для просмотра студентам и преподавателям университета.

В итоге обоих выявили и задержали сотрудники ФСБ. На каждого составили протоколы по статье 20.29 КоАП РФ (Массовое распространение экстремистских материалов). Оба полностью признали вину и раскаялись в содеянном. На прошлой неделе суд назначил им по семь суток ареста.

*Верховный суд признал его террористической организацией и запретил деятельность в России

Теги: шеврон, суд, арест


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