С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в СВО

С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в боевых действиях участников специальной военной операции. Эту функцию возложат на подведомственную Минобороны организацию "Росвоенипотека", сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект закона.

По данным газеты, документ подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу, в ближайшее время ее внесут в Госдуму.

Согласно поправкам, в случае гибели участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, его обязательства по ипотечному договору начнет погашать "Росвоенипотека". Это должно снять финансовую нагрузку с банков.