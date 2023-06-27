27 Июня 2023
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Фото:nakanune.ru

В Канске мужчина сбежал из спецприемника через подкоп

В Канске (Красноярский край) ранее судимый за убийство мужчина сбежал из спецприемника. Сейчас его ищут все местные полицейские.

34-летнего местного жителя задержали на 10 суток за нарушение правил административного надзора. После выхода из колонии (сидел за убийство, хищение и разбой) мужчина должен был отмечаться в полиции до 2030 года, но он быстро нарушил предписание. За это его и задержали.

Накануне младший инспектор отдела МВД "Канский" вывел административных задержанных в прогулочный двор. Мужчина спрятался за мусорный контейнер и сделал подкоп под трехметровым забором, через который и сбежал. Сейчас его ищут, передает Telegram-канал Shot.

Теги: спецприемник, подкоп, побег


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