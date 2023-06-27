27 Июня 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Часть парка Энгельса могут лишить охранного статуса из-за хоккейной школы

В ближайшее время участок парка Энгельса в 3,2 тыс. кв.м. могут лишить охранного статуса. Об этом сообщается на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Зеленый участок, где сейчас располагаются деревья и детская площадка, планируется отдать под работы по строительству инженерных сетей для соседней хоккейной школы "Спартаковец".

Экспертизу заказал "Уральский центр проектирования и реставрации". Согласно документу, на выделенной территории не было выявлено археологического материала и признаков археологических объектов, а потому власти могут изменить границы особо охраняемой природной территории, исключив из них выбранный участок. Общественные обсуждения будут проходить до 7 июля.

В свою очередь автор блога "Улица Бажова" Алена Кунилова высказала опасения, что это далеко не последние работы, которые могут проводиться в парке и, в конечном итоге, забранную территорию и вовсе могут перекрыть для посещения горожан.

"Очевидный бенефициар здесь – это хоккейная школа "Спартаковец", у которой есть проблема с инженерными сетями, по слухам их постоянно топит – и поэтому коммуникации нужно вынести из-под существующего здания. Но хочу напомнить, что прямо сейчас на Сони Морозовой сносят здание техникума, и застройщик "Форум групп" собирается на этой земле строить многоквартирный жилой комплекс "бизнес-класса". А еще в этом же квартале, вплотную к парку, между баскетбольной школой и "Спартаковцем" собираются воткнуть вторую очередь хоккейного центра для подготовки юных футболистов. Я, конечно, урбанист-любитель, но даже мне кажется, что выглядит это все как абсолютно бесхозяйственное городское планирование, и проблема с сетями тут будет у всех", - написала Кунилова в своем Telegram-канале.

Общественница напомнила, что в 2010 году "в результате очень мутной истории" часть парка уже "откусили", после чего вопрос о восстановлении территории сошел на нет. Речь идет о здании на углу улиц Малышева и Бажова, где изначально планировалось открыть детское кафе, однако на деле, вместо ранее растущих деревьев или кафе горожане получили пустующее здание, сдающееся в аренду.

Интересует активистку и как предстоящие работы вяжутся с реконструкцией парка к 300-летию Екатеринбурга. В связи с этим Кунилова обратилась за помощью к депутату гордумы Константину Киселеву.

Теги: парк Энгельса, инженерные сети, охранный статус


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