Кощенко тянет Нижневартовск в долговую яму: мэрия берет кредит, чтобы закрыть дефицит бюджета

27 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Кощенко тянет Нижневартовск в долговую яму: мэрия берет кредит, чтобы закрыть дефицит бюджета

Администрация Нижневартовска, крупнейшего нефтяного города страны, встала с протянутой за кредитами рукой: мэрия разместила на портале Госзакупок аукцион на получение займа, который покроет дефицит бюджета и пойдет на возвращение муниципального долга. Прием заявок начался 23 июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 152,3 млн руб. Подведение итогов определения поставщика состоится 14 июля.

Объем муниципального долга на 1 января этого года уже составил 1,39 млрд руб. Издание "Точка" отмечает, что администрация Дмитрия Кощенко планирует еще глубже залезть в долговую яму и встретить 2026 год с кредитным ярмом в 2,132 млрд руб.

Напомним, ранее департамент финансов администрации Нижневартовска представил депутатам городской думы отчет об исполнении бюджета за 2022 г. Согласно озвученным данным, доходы городской казны составили 22,5 млрд руб., расходы – 22,2 млрд, профицит бюджета – 362 тыс. руб. Частичное погашение дефицита бюджета (по состоянию на декабрь 2022 г. он планировался в сумме 775,9 млн руб.) стало возможным благодаря привлечению бюджетных кредитов.

Теги: Администрация Нижневартовска, кредит, бюджет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети