Кощенко тянет Нижневартовск в долговую яму: мэрия берет кредит, чтобы закрыть дефицит бюджета

Администрация Нижневартовска, крупнейшего нефтяного города страны, встала с протянутой за кредитами рукой: мэрия разместила на портале Госзакупок аукцион на получение займа, который покроет дефицит бюджета и пойдет на возвращение муниципального долга. Прием заявок начался 23 июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 152,3 млн руб. Подведение итогов определения поставщика состоится 14 июля.

Объем муниципального долга на 1 января этого года уже составил 1,39 млрд руб. Издание "Точка" отмечает, что администрация Дмитрия Кощенко планирует еще глубже залезть в долговую яму и встретить 2026 год с кредитным ярмом в 2,132 млрд руб.

Напомним, ранее департамент финансов администрации Нижневартовска представил депутатам городской думы отчет об исполнении бюджета за 2022 г. Согласно озвученным данным, доходы городской казны составили 22,5 млрд руб., расходы – 22,2 млрд, профицит бюджета – 362 тыс. руб. Частичное погашение дефицита бюджета (по состоянию на декабрь 2022 г. он планировался в сумме 775,9 млн руб.) стало возможным благодаря привлечению бюджетных кредитов.