Александр Ведерников: Предложение по разработке программы «Школьный музей» направлено в правительство Иркутской области

Предложение разработать региональную программу по поддержке школьных музеев направлено в правительство Иркутской области. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников на 70-й сессии парламента.

Александр Ведерников отметил, что идея подготовки такой программы возникла у депутатов после рабочих поездок в территории, где проходили встречи со школьными педагогами: «Во многих населенных пунктах музеи остались только в школах. Сейчас руководители школьных музеев работают на чистом энтузиазме, это тоже должно быть учтено в программе, поддержка и закрепление статуса руководителей школьных музеев. Наша задача помочь музеям, которые играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи и могут стать якорными местами для развития внутреннего туризма».

Как сообщает пресс-служба ЗакСобрания Иркутской области, в программе, которую предлагают принять депутаты, предусмотрена покупка оборудования для хранения музейных экспонатов. Помимо этого, парламентарии считают необходимым предусмотреть зарплату для музейных работников, а также провести ремонт в музейных помещениях.