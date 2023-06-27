27 Июня 2023
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Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Александр Ведерников: Предложение по разработке программы «Школьный музей» направлено в правительство Иркутской области

Предложение разработать региональную программу по поддержке школьных музеев направлено в правительство Иркутской области. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников на 70-й сессии парламента.

александр ведерников, ЗакСО Иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Александр Ведерников отметил, что идея подготовки такой программы возникла у депутатов после рабочих поездок в территории, где проходили встречи со школьными педагогами: «Во многих населенных пунктах музеи остались только в школах. Сейчас руководители школьных музеев работают на чистом энтузиазме, это тоже должно быть учтено в программе, поддержка и закрепление статуса руководителей школьных музеев. Наша задача помочь музеям, которые играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи и могут стать якорными местами для развития внутреннего туризма».

Как сообщает пресс-служба ЗакСобрания Иркутской области, в программе, которую предлагают принять депутаты, предусмотрена покупка оборудования для хранения музейных экспонатов. Помимо этого, парламентарии считают необходимым предусмотреть зарплату для музейных работников, а также провести ремонт в музейных помещениях.

Теги: школьные музеи, заксо иркутской области, александр ведерников


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