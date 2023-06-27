В Екатеринбурге страхового агента судят за присвоение более 600 тысяч рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет страховой агент. Женщину обвиняют в присвоении денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая была директором страховой организации и в прошлом году разработала мошеннический план. По версии следствия, она составляла договоры страхования и страховые полисы, после чего получала от страхователей вверенные ей средства. Между тем, вопреки условиям агентских договоров, деньги аферистка не передавала страховщикам, а распоряжалась по своему усмотрению, присваивая их.

Сумма ущерба, причиненная организациям-страховщикам, превысила 600 тысяч рублей. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.