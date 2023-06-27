27 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: скриншот с youtube-трансляции

CNN: Запад уговаривал Украину не пользоваться "Пригожинским маршем" для атак на Россию

Западные союзники Украины в минувшую субботу на разных уровнях связывались с Киевом, предостерегая Зеленского и его окружения от использования хаоса внутри России для нанесения ударов, передает CNN со ссылкой на неназванный источник.

Опасения заключались в том, что Украина и западные страны будут рассматриваться как помогающие Евгению Пригожину и угрожающие суверенитету России.

"Послание было: не раскачивайте лодку", - заявил чиновник одной из западных стран на условиях анонимности. Он добавил, что месседж был передан на уровне министров иностранных дел и через послов.

"Это внутреннее дело России <…> Украинцы были предупреждены союзниками, чтобы они не провоцировали ситуацию. Пользуйтесь возможностями на территории Украины, но не ввязывайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - говорит инсайдер.

CNN отмечает, что Украину и так уже подозревают в диверсионных трансграничных атаках на российские объекты и даже в попытке нанести удары беспилотниками по Москве и Кремлю. Также ВСУ обстреливают Белгородскую область, что является атакой российской территории даже по версии Вашингтона.

Теги: украина, запад, атака, евгений пригожин


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