В национальном парке в Челябинской области открыли бесплатные стоянки для туристов

В национальном парке "Таганай" в Челябинской области снова открыли бесплатные стоянки для туристов.

Такое решение принято в связи с отменой в регионе особого противопожарного режима. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, установить палатку и развести костер можно у Горбатого моста и на стоянках "Веселый ключ" и "Гарбера".

Напомним, туристам также разрешили посещать национальный парк "Зигальга", который был закрыт с апреля из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима.