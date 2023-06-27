27 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

Екатеринбург ищет 6-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего прошлым утром

В Екатеринбурге ведутся поиски 6-летнего Далера (отзывается на имя Костя), пропавшего утром 26 июня в районе Вторчермета. Поисками занимаются сразу два поисковых отряда и следственный комитет. Сообщается, что мальчику может потребоваться медицинская помощь - в комментариях утверждается, что у ребенка расстройство аутистического спектра.

Мальчик ростом 97-98 сантиметров, с короткими русыми волосами, карими глазами и худощавым телосложением. В последний раз был одет в черный спортивный комбинезон на молнии - на правом рукаве эмблема белого цвета, на левой штанине и спине надпись белого цвета, кроссовки. Родители предполагают, что с собой у ребенка ничего не было.

Розыск ребенка в Екатеринбурге(2023)|Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

В поисковом отряде "Лиза Арлет" рассказали, что уже расклеили в более 200 листовок в районе, где пропал мальчик. Вчера поисками занималось 64 добровольца, к которым вскоре присоединились волонтеры и кинологи из Челябинска. Поисковики просят обращаться с любой полезной информацией о местонахождении ребенка на горячую линию отряда 8(800) 700-54-52.

"Если вы готовы принять участие в поисках, вступайте в чат, приезжайте в штаб – нам очень нужны активные и неравнодушные помощники", – добавили в поисковом отряде.

В СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области добавили, что последний раз ребенка видели в парке на Селькоровской, но к моменту прибытия волонтеров, там его уже не было. Добровольцы также сообщили, что мальчик отзывается на имя "Костя". Все, кто готов помочь в поиске, могут позвонить старшему поиска – Максиму 8(900) 048-49-03.

К поискам присоединились и следователи СКР по Свердловской области. В пресс-службе Накануне.RU рассказали, что мальчик ушел из квартиры дома №21 по улице Симферопольской. Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, просят незамедлительно сообщить имеющиеся сведения по телефонам полиции: 356-42-12, 8(999)-368-14-61.

Теги: Екатеринбург, ребенок, пропажа, Вторчермет


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