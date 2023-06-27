В Сургуте похоронили бойца ЧВК "Вагнер"

В Сургуте простились с погибшим при освобождении Артемовска 35-летним Сергеем Пельментиковым.

Он родился в Сургуте. Окончил школу №6. Весной 2023 г. подписал контракт с ЧВК "Вагнер". После прохождения курсов подготовки отправился на территорию проведения специальной военной операции в должности стрелка штурмовой группы.

Погиб 12 мая в окрестностях Артемовска. За совершенный в бою подвиг посмертно представлен к государственной награде "Орден Мужества", сообщает администрация Сургута.