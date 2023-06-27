В ГД внесут законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом меньше 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Парламентарии намерены доработать закон "О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации", с целью внедрения поправок, которые позволят установить для россиян, чей ежемесячный заработок не превышает 30 тысяч рублей, нулевую ставку НДФЛ, передает ТАСС.

По мнению авторов законопроекта, это позволит людям с низким заработком сохранять большую часть заработанных денег и повысить свой уровень жизни.

Напомним, что сейчас богатейшие россияне платят НДФЛ примерно на одном уровне со всеми остальными — эта "вилка" составляет 13-15%, а уровень доходов у миллиардеров растет, несмотря на экономический кризис. С начала 2023 года совокупное состояние членов списка Forbes из России выросло на $16,35 млрд, сильнее всего — у совладельца НК ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, более чем на $3,7 млрд, до $19,1 млрд.

Также ранее правительство не решилось повысить НДФЛ для россиян, уехавших за границу, но работающих на отечественные компании. Как сообщалось, в окончательной версии поправок в налоговое законодательство от Минфина РФ говорится, что НДФЛ для таких лиц останется 13-15% — вне зависимости от статуса налогового резидентства.