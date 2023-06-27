Банк России выпустил еще одну монету, посвященную Нижнему Тагилу

Банк России выпустил в обращение памятную монету "Нижний Тагил" номиналом 10 рублей. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, монета выпущена в серии "Города трудовой доблести". На ней нанесено изображение памятника "Рабочий и танкист".

Тираж монеты составил 1 миллион штук.

"В город поступило 40 тысяч. Обменять обычную десятирублевку на памятную можно в трех банках: Сбербанк, Открытие, Альфа-Банк", - добавил Пинаев.

Напомним, в прошлом году Банк России выпустил памятную монету к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.