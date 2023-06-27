Минобороны показало кадры подрыва американского бронемобиля Oshkosh

Минобороны РФ показало на видео подрыв американского бронемобиля Oshkosh в зоне проведения специальной военной операции. Кадры публикует РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что колонну боевой техники ВСУ иностранного производства остановили военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Южнодонецком направлении.

На видео видно, как бронеавтомобиль Oshkosh США, шедший во главе группы, подрывается на мине. После этого нарушается весь строй, техника попадает в ловушку, украинские военные вынуждены были спасться бегством.

Как сообщалось, в США признают, что минимум 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены. Об этом писало New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Отмечается, что это более 15% от обещанного числа.

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении.