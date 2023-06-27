Вашингтон не видит угроз подрыва Запорожской АЭС российской стороной

Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине и не готовится к подрыву Запорожской АЭС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, якобы, по его данным, российская сторона собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС со взрывом.

"Мы не видим — за исключением бурной риторики — никакого признака того, что есть какое-то намерение применить ядерные вооружения на Украине. И могу также заверить, что мы не видели ничего, что вынудило бы нас изменить расстановку наших собственных стратегических средств, не предпринимали никаких таких шагов", - цитирует Кирби "Коммерсант".