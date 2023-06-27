В Челябинске задержали мужчину, повредившего более 30 надгробий на кладбище

В Челябинске задержали 21-летнего мужчину по подозрению в повреждении надгробий на кладбище "Градское", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, сообщение о повреждении надгробий поступило в полицию 22 июня. Неизвестные лица повалили на землю 31 надгробный памятник, у восьми памятников есть повреждения в виде сломанных частей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).