27 Июня 2023
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Фото: жильцы ЖК &quot;Восточный&quot;

В Хабаровске строители-иностранцы режут баранов на рабочем месте (ФОТО)

В Хабаровске продолжается скандальное возведение нового жилого комплекса "Дуэт".

Два высотных дома расположатся рядом с ЖК "Восточный" на улице Карла Маркса. По словам жильцов соседних домов, строители в свободное время разгуливают по территории в трусах, а также режут баранов для приготовления плова. За этим наблюдают жители соседних домов. Застройщик настроил против себя их обитателей.

туша барана на стройке в Хабаровске(2023)|Фото: жильцы ЖК "Восточный"

По российским законам, за убийство барана может грозить до пяти лет лишения свободы - если это происходит у всех на виду, то это статья УК РФ № 245 "Жестокое обращение с животными". Очевидцы, которые наблюдают такие действия,​ могут обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

туша барана на стройке в Хабаровске(2023)|Фото: жильцы ЖК "Восточный"

Всего в указанном районе два застройщика возводят три высотки. При этом проезд ко всем домам только один. Время от времени его перекрывает габаритная техника строителей, что создает препятствия для проезда жителей соседнего ЖК, а также автомобилей экстренных служб. Кроме того, дорога оказалась разбита строительной техникой.

строители зарезали барана на стройке в Хабаровске(2023)|Фото: жильцы ЖК "Восточный"

Ранее между жильцами ЖК "Восточный" и застройщиком ("Амурская строительная компания"), который возводит ЖК "Дуэт" по соседству, разгорелся скандал из-за коммуникаций, которые необходимо подвести к будущим новостройкам. Рабочие хотят перекопать единственную дорогу, не предложив альтернатив подъезда транспорта, полностью заблокировав дворы жилых домов по Карла Маркса 144/2, 144/2А и 144/2Б.

Кроме того, по словам жителей, строители нарушают норму тишины. В установленные часы - с 13:00 до 15:00 невозможно открыть окна из-за сильного шума.

Теги: строители, иностранцы, Хабаровск, жилье


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