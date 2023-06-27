Магазинам в домах могут запретить продажу алкоголя

В России хотят запретить продажу спиртных напитков в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных в жилых домах.

Соответствующий проект закона депутаты от "Единой России" намерены внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. По словам парламентариев, проблема связана с массовыми жалобами россиян на такие заведения.

Законопроект допускает исключение — если собрание собственников жилья такую торговлю одобрит. Эксперты отмечают противоречивость инициативы: с одной стороны, она избавит жителей многих домой от стихийных зон распития алкоголя во дворах, с другой — может навредить честному бизнесу и усугубить проблему нелегального оборота спиртного, сообщают "Известия".