Слуцкий: России нужна контрактная армия численностью от 7 млн человек

ЛДПР будет настаивать на создании контрактной армии численностью как минимум 7 млн военнослужащих и гражданского персонала.

Как сообщил в Telegram председатель партии Леонид Слуцкий, ЧВК и их аналоги РФ не нужны. "Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК", - заявил парламентарий.

Так он отреагировал на попытку мятежа в минувшие дни. Глава ЛДПР отметил, что вооруженный мятеж был обречен на провал, а президент Владимир Путин ответил пытавшимся "противоправными и недостойными чести русского воинства выходками" привести РФ к гражданской войне.

Председатель партии указал, что о проблемах вооруженных сил нельзя молчать, о них в ЛДПР "знают и их готовы решать совместно с министерством обороны для обеспечения боеготовности армии".

Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, судьба частной военной компании "Вагнер" еще не ясна, но ее формирование изменится.