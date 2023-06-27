27 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В России запланировали индексацию пенсий дважды в год

Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пожилых людей на ближайшую трехлетку.

Согласно им, в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа. Предполагается, что пенсии могут быть увеличены следующим образом:
с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 тыс. 772 руб.);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — "корректировка" на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 тыс. 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — "корректировка" на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 тыс. 690 руб.).

Двойная индексация сначала (с 1 февраля) проходит по прогнозируемому уровню инфляции, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда. По актуальному прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции в указанные три года не превысит 4%.

Согласно проектировкам Минтруда, одновременно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 руб. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 руб., а с 1 апреля вырастет до 8602,05 руб. С 1 февраля 2025 года она составит 8946,13 руб., а с 1 апреля — уже 9196,62 руб. Корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована, сообщает РБК.

Теги: пенсия, пенсионеры


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