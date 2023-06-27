Банк России установит минимум выплаты по страховке банковских карт

Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт.

В случае несанкционированного списания денег страховщик будет обязан возместить держателю "пластика" полностью всю сумму, либо не менее 100 тыс. руб., если размер хищения превысит эту сумму.

Мера должна заработать с 1 октября 2023 года. В настоящее время граждане почти не получают выплат по таким полисам, поэтому ужесточение требований регулятора поможет повысить их ценность.

Как считают эксперты, следует четко прописать, что должно входить в покрытие продукта, а за какие кражи будут нести ответственность банки, сообщают "Известия".