27 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банк России установит минимум выплаты по страховке банковских карт

Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт. 

В случае несанкционированного списания денег страховщик будет обязан возместить держателю "пластика" полностью всю сумму, либо не менее 100 тыс. руб., если размер хищения превысит эту сумму.

Мера должна заработать с 1 октября 2023 года. В настоящее время граждане почти не получают выплат по таким полисам, поэтому ужесточение требований регулятора поможет повысить их ценность.

Как считают эксперты, следует четко прописать, что должно входить в покрытие продукта, а за какие кражи будут нести ответственность банки, сообщают "Известия".

Теги: банковские карты, банки, страховка


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