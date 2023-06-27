Дети погибших от COVID-19 медиков поступят в вуз по квоте

В России дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, смогут претендовать на льготное поступление в вузы по основным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования.

Соответствующие поправки в закон "Об образовании в РФ" утвердил глава государства Владимир Путин. Прием таких абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета будет проходить за счет средств бюджета в пределах квоты.

По данным на 2022 год, от коронавируса скончались около 1 тыс. 100 медицинских работников, на иждивении которых находились 333 несовершеннолетних ребенка.

Для реализации данной меры вузы могут использовать квазибюджетные места, сообщил директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Они финансируются из средств бюджета самих вузов. Такую схему уже использует ВШЭ для приема участников спецоперации и членов их семей, отметил он, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, детям врачей могут дать преимущество при записи в детсад.