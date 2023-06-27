Дуров: в Telegram появятся Stories

Telegram в скором времени добавит функцию Stories (истории).

Как сообщил глава мессенджера Павел Дуров, они будут размещены в верхней части списка чатов. Функцией можно будет пользоваться уже в начале июля. Как отметил миллиардер, о внедрении Stories просили пользователи, хотя изначально в компании были против этого, так как функция "уже есть повсюду".

Истории находятся на последней стадии тестирования. Известно, что пользователи смогут определить, кто может просматривать каждую из историй. Также появится возможность сохранять истории на странице профиля.