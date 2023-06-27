27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Последствия мятежа: в Госдуме сообщили, что ждет ЧВК "Вагнер"

Судьба частной военной компании "Вагнер" еще не ясна, но ее формирование изменится.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, изменится ее внутренняя структура, численность, обеспеченность и подчиненность. "Вагнеру" вряд ли разрешат набирать на службу заключенных, сообщает РБК.

Картаполов ранее заявил о необходимости принять закон, который бы регулировал деятельность ЧВК. Он указал, что не нужно запрещать ЧВК "Вагнер", а все дело — в ее руководстве.

Ранее автор внесенного законоапроекта о легализации положения ЧВК Сергей Миронов (лидер фракции СРЗП) анонсировал перевнесение документа в нижнюю палату.

Теги: Госдума, ЧВК, Вагнер


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