Лукашенко может выступить перед журналистами 27 июня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступит перед журналистами и ответит на их вопросы.

Как сообщает ТАСС, это не будет экстренное обращение, уточнили журналисты государственных белорусских СМИ после сообщения о том, что Лукашенко скоро ответит на многие вопросы.

"И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером [в понедельник] выходил в эфир", - написал в Telegram политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур. Ведущий телеканала СТВ заявил, что "завтра утром приглашен на мероприятие к Первому [президенту]".

Ранее Telegram-канал "Пул Первого" анонсировал выступление Лукашенко. "Множество вопросов, вбросов, версий и предположений. Первый расскажет все, ответит на все. Совсем скоро. Следите за повесткой", - следовало из сообщения.