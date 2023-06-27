Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу

Глава государства Владимир Путин на совещании вечером 26 июня поблагодарил руководителей силовых ведомств страны за проделанную работу.

"Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток", - сказал он на совещании с руководителями силовых ведомств.

Он также предложил проанализировать ситуацию, сложившуюся на сегодня после того, как ЧВК "Вагнер" предприняла попытку военного мятежа. Также российский лидер предложил поговорить о стоящих задачах.

В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК Александр Бастрыкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным, а силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"). Но это не остановило Пригожина. К утру бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты.