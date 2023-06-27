"Кто-то из "музыкантов" сможет уйти в Белоруссию, если захочет", - Путин - в обращении к россиянам

27 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России Москва
Фото: видеообращение Владимира Путина, скриншот

"Кто-то из "музыкантов" сможет уйти в Белоруссию, если захочет", - Путин - в обращении к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем глава государства поблагодарил россиян за сплоченность, выдержку и патриотизм.

"Всех объединила ответственность за судьбу Отечества", - сказал Путин.

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а его организаторы, несмотря на "потерю адекватности", не могли это не понимать, сказал Путин. Президент полагает, что организаторы мятежа предали тех, кого привлекли к нему, а противник хотел проигрыша России.

Президент поблагодарил силовиков и всех тех, кто "сохранил присягу своему народу".

"Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию.

"Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", - сказал Путин

Президент приказал "избежать большой крови". Путин поблагодарил тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент России поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. По мнению президента, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины.

Теги: Владимир Путин, обращение, ЧВК "Вагнер"


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети