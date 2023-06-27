"Кто-то из "музыкантов" сможет уйти в Белоруссию, если захочет", - Путин - в обращении к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем глава государства поблагодарил россиян за сплоченность, выдержку и патриотизм.

"Всех объединила ответственность за судьбу Отечества", - сказал Путин.

Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а его организаторы, несмотря на "потерю адекватности", не могли это не понимать, сказал Путин. Президент полагает, что организаторы мятежа предали тех, кого привлекли к нему, а противник хотел проигрыша России.

Президент поблагодарил силовиков и всех тех, кто "сохранил присягу своему народу".

"Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию.

"Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", - сказал Путин

Президент приказал "избежать большой крови". Путин поблагодарил тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент России поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. По мнению президента, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины.