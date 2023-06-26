Основные работы на ВПП аэропорта в Минводах завершены, - Росавиация

Росавиация сообщила о том, что в аэропорту Минеральных Вод завершаются ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов на взлетно-посадочной полосе.

Основной комплекс работ уже выполнен. Завершается укладка и упрочнение асфальтобетонного покрытия на месте дефекта. О полном завершении ремонтно-восстановительных работ сообщат дополнительно. Вопрос возобновления полетов находится на контроле Росавиация.

Напомним, ранее стало известно, что частично разрушилась бетонная плита в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы аэропорта. Вероятная причина вспучивания с растрескиванием поверхности – температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта. Из-за этого аэрогавань не принимает и не выпускает самолеты. Те же лайнеры, что следовали в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. Восстановить полосу планируют к 23.00 по московскому времени.