27 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Основные работы на ВПП аэропорта в Минводах завершены, - Росавиация

Росавиация сообщила о том, что в аэропорту Минеральных Вод завершаются ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов на взлетно-посадочной полосе.

Основной комплекс работ уже выполнен. Завершается укладка и упрочнение асфальтобетонного покрытия на месте дефекта. О полном завершении ремонтно-восстановительных работ сообщат дополнительно. Вопрос возобновления полетов находится на контроле Росавиация.

Напомним, ранее стало известно, что частично разрушилась бетонная плита в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы аэропорта. Вероятная причина вспучивания с растрескиванием поверхности – температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта. Из-за этого аэрогавань не принимает и не выпускает самолеты. Те же лайнеры, что следовали в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. Восстановить полосу планируют к 23.00 по московскому времени.

Теги: Минеральные воды, самолет. аэропорт, взлетно-посадочная полоса


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Ранее 26.06.2023 19:15 Мск Аэропорт Минеральных Вод закрыт из-за разрушения взлетной полосы

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