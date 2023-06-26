Контрнаступление ВСУ идет не по плану из-за больших потерь, - Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Каратполов полагает, что контрнаступление ВСУ идет не по плану из-за больших потерь.

По его словам, масштабного контрнаступления не было и нет. Есть попытки атак на разных направлениях, потери, которые сегодня несет Украина, закритичны, не критические, а закритичные, приводит ТАСС плова Картаполова.

На фоне попытки вооруженного мятежа никакого хаоса в обороне российских сил не возникло, боевое управление не прерывалось ни на минуту, уточнил Картаполов.