Из-за трех самолетов вблизи границы России подняты истребители, - Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о том, что 26 июня 2023 г. над акваторией Черного моря обнаружены приближающиеся к государственной границе России три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения границы в воздух была поднята пара истребителей Су-27.

Как оказалось, незваными стали самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты развернулись в другую от госграницы сторону.

Российские самолеты вернулись на аэродром, с которого улетели. Границу России иностранные самолеты не нарушили.