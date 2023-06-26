В Москве умер подросток, которого подожгли на детской площадке

В столичной клинике умер мальчик, получивший ожоги во время игры на детской площадке.

"Пострадавший на улице Южнобутовская подросток скончался в больнице. Действия злоумышленника квалифицированы по статье "Убийство с особой жестокостью", - говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

Трагедия произошла 5 июня, уточняет прокуратура. По предварительной информации, 14-летний подросток, находясь на детской площадке в Чечерском проезде, облил пострадавшего бензином и поджег. Злоумышленник арестован.