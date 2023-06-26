Аэропорт Минеральных Вод закрыт из-за разрушения взлетной полосы

В аэропорту Минеральных Вод частично разрушилась бетонная плита в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы. Вероятная причина вспучивания с растрескиванием поверхности – температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта.

Из-за этого аэрогавань не принимает и не выпускает самолеты. Те же лайнеры, что следовали в Минеральные Воды, перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Восстановить полосу планируют к 23.00 по московскому времени.