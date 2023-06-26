Генеральным спонсором "Строгановской регаты-2023" выступил "Уралкалий"

24-25 июня в акватории реки Камы на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье-Строгановское» города Березники при поддержке «Уралкалия» прошли детско-юношеские соревнования по парусному спорту «Строгановская регата».

Как сообщает пресс-служба компании "Уралкалий", в мероприятии приняло участие более 30 спортсменов в возрасте 9-18 лет на швертботах классов «Оптимист», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Ракета-270». К участию в гонках заявились юноши и девушки из парусных школ Пермского края, Воткинска, Нижнего Тагила, Златоуста, Озерска. В числе участников — члены сборной Пермского края.

Соревнования прошли по международным правилам парусных гонок. В каждом классе парусных судов спортсмены прошли специальные дистанции. Для швертботов класса «Оптимист» дистанция имела форму петли. Участники в классе швертботов «Луч-радиал», «Луч-мини» выполнили элемент «две петли». Гонки стали этапом отбора в сборную Пермского края для участия во всероссийских соревнованиях.

После основной программы отдельным зачетом прошли гонки в дисциплине кайт-гидрофойл. Спортсмены соревновались на кайтах с использованием досок с подводным крылом — гидрофойлов. Данный вид спорта включен в программу Олимпийских игр. В Пермском крае соревнования по этой дисциплине были проведены впервые в истории парусного спорта.

Для гостей спортивного праздника были организованы экскурсионные программы по историко-архитектурному комплексу «Усолье-Строгановское», мастер-классы по вязанию морских узлов, анимационные площадки и настольные игры. За два дня регату посетило около 6 000 зрителей.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий» подчеркивает: «Уралкалий» традиционно оказывает поддержку профессиональному и массовому спорту в Березниках и Соликамске. Впервые «Строгановская регата» была проведена в 2006 году и с тех пор пользуется популярностью у жителей и гостей Березников. Водноспортивный праздник объединяет молодежь не только Пермского края, но и других регионов. Наряду со «Строгановской регатой» «Уралкалий» помогает в проведении «Строгановской мили» и других спортивно-массовых и социально значимых мероприятий".