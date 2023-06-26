Нужен ли закон о ЧВК – российские парламентарии разошлись во мнении

Среди российских парламентариев нет единства по поводу закона, который легализует в России положение частных военных компаний (ЧВК). Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон нужен и он находится в разработке, а автор уже внесенного ранее законоапроекта на эту же тему Сергей Миронов (лидер фракции СРЗП) анонсировал перевнесение документа в нижнюю палату. Но вот глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не видит необходимости в разработке отдельного документа о ЧВК.

"Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю", - цитирует Клишаса "Интерфакс".

Согласно Конституции РФ, в России запрещено создание вооруженных формирований, а в Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы за создание таких отрядов. Также в УК есть статья "Наемничество", по которой также можно получить до 20 лет тюрьмы, напоминает РБК.