Нужен ли закон о ЧВК – российские парламентарии разошлись во мнении

26 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Нужен ли закон о ЧВК – российские парламентарии разошлись во мнении

Среди российских парламентариев нет единства по поводу закона, который легализует в России положение частных военных компаний (ЧВК). Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон нужен и он находится в разработке, а автор уже внесенного ранее законоапроекта на эту же тему Сергей Миронов (лидер фракции СРЗП) анонсировал перевнесение документа в нижнюю палату. Но вот глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не видит необходимости в разработке отдельного документа о ЧВК.  

"Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю", - цитирует Клишаса "Интерфакс".

Согласно Конституции РФ, в России запрещено создание вооруженных формирований, а в Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы за создание таких отрядов. Также в УК есть статья "Наемничество", по которой также можно получить до 20 лет тюрьмы, напоминает РБК.

Теги: чвк, законопроект, госдума, сергей миронов, андрей клишас


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети