СМИ: Яхта Nord миллиардера Мордашова направилась во Владивосток

Суперъяхта Nord, которую СМИ связывают с российским миллиардером Алексеем Мордашовым (совладелец "Северстали") направляется во Владивосток после пребывания за границей. По данным Bloomberg, около года 142-метровое судно перемещалось между портами разных стран, избегая санкций. Около восьми месяцев яхта не передавала данные о местоположении.

В июне 2022 года Мордашов перерегистрировал Nord в России. До этого судно ходило под флагом Каймановых островов, пишет Forbes.