В Челябинске возбудили уголовное дело из-за травмы ребенка на аттракционе в сквере

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе в "Арт-сквере", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 2 июня на аттракционе "Беговое колесо". Мальчик получил травму пальца. прокуратурой и СК были организованы проверки, а аттракцион закрыли.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящий момент устанавливаются лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасного режима пребывания детей на территории данного объекта.