Законопроект о ЧВК заново внесут в Госдуму в ближайшее время

Законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

По его словам, "неразумно сейчас разрабатывать новый вариант", когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности ЧВК.

Миронов отметил, что если бы инициатива не была "проигнорирована", то событий 24 июня удалось бы избежать, передает РИА Новости.

Напомним, в январе Миронов предложил легализовать ЧВК "Вагнер". "У нас готов законопроект. Если какое-то явление уже есть – неужели не дело законодателей законодательно урегулировать это существование?" – заявлял политик.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости". После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"), а Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным.

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает.

В субботу с обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.