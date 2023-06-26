26 Июня 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени сотрудники ГИБДД помогли довезти в больницу тяжелобольного ребенка

В Тюменской области сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу восьмимесячного мальчика.

Наряд мотовзвода ДПС нес службу на Салаирском тракте. Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вез в больницу восьмимесячного сына, находящегося в тяжелом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников Госавтоинспекции сопроводить его до больницы, так как ребенку становилось хуже. Полицейские сопроводили автомобиль до больницы.

Мальчику была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отец ребенка поблагодарил инспекторов ДПС и рассказал о случившемся в соцсетях, после чего тюменцы в комментариях начали вспоминать подобные случаи.

Теги: Тюменская область, Салаирский тракт, ребенок, больницу


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