26 Июня 2023
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Фото: http://kremlin.ru/

Если бы отряды ЧВК "Вагнер" продолжили движение на Москву, неизбежно бы произошло кровопролитие – Лавров

Президент Белоруссии предложил Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с ЧВК "Вагнер" во время утреннего телефонного разговора в субботу, 24 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что, если бы отряды наемников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

"Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен", - сказал Лавров в интервью RT.

Также, по словам министра, посол США Линн Трейси в связи с попыткой мятежа связывалась с российскими представителями и заявила, что это внутреннее дело России, она передавала сигналы о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия.

Теги: сергей лавров, александр лукашенко, чвк вагнер, владимир путин


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