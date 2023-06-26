Если бы отряды ЧВК "Вагнер" продолжили движение на Москву, неизбежно бы произошло кровопролитие – Лавров

Президент Белоруссии предложил Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с ЧВК "Вагнер" во время утреннего телефонного разговора в субботу, 24 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что, если бы отряды наемников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

"Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен", - сказал Лавров в интервью RT.

Также, по словам министра, посол США Линн Трейси в связи с попыткой мятежа связывалась с российскими представителями и заявила, что это внутреннее дело России, она передавала сигналы о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия.