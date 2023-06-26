26 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области потеплеет до 25 градусов и станет больше дождей

В Свердловской области ожидается заметное потепление.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни осадков будет немного, а температура воздуха повысится на 3-4 градуса. Ночью она составит 7-12 градусов, а днем 20-25 градусов.

"Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, погоду определит очередной циклон: дождей станет больше, местами пройдут ливни, вероятны грозы. Преобладающая температура воздуха 29 июня – 2 июля ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градуса", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в уральском городе Туринск в самый разгар лета прошел снег.

Теги: потепление, дожди, Свердловская область


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