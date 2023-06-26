26 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

В Москве к 12 годам колонии приговорили профессора Голубкина по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил доктора технических наук, экс-профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

"Следствие установило, что В.Н. Голубкин передавал данные, содержащие государственную тайну, представителям иностранных организаций. Приговором Московского городского суда В.Н. Голубкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы Московских судов общей юрисдикции.

До ареста Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), он один из самых известных мировых специалистов в области гиперзвука.

Голубкин был арестован в 2021 году. Тогда адвокат ученого Иван Павлов рассказывал, что ФСБ заподозрила Голубкина в передаче сведений координатору проекта Hexafly-Int в Нидерландах Йохану Стиланту. Защита заявляла, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего руководителя.

Также источники сообщали, что Голубкин проходит по одному делу с физиком Анатолием Губановым. Он также участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.

Теги: валерий голубкин, госизмена, гостайна, мосгорсуд


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