К лечению пациентов допустят стажеров

Студенты-ординаторы смогут работать на должности врача-стажера. Порядок допуска их к работе представил Минздрав, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на сообщество "Аккредитация врачей".

В России не хватает около 25 тыс. врачей и 50 тыс. среднего медперсонала, сообщал в прошлом году глава ведомства Михаил Мурашко. Причем дефицит кадров только вырос. Поэтому Минздрав хочет закрыть недостаток врачей стажерами, ведь в подведомственных образовательных организациях ординатуру проходят около 41 тыс. студентов. Поручение проработать вопрос о допуске ординаторов к должности врачей-стажеров дал в январе президент РФ Владимир Путин.

Согласно проекту приказа, чтобы получить должность врача-стажера, ординатору необходимо: иметь диплом специалиста по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", пройти первичную аккредитацию, обучаться в ординатуре не менее года и пройти промежуточную аттестацию. Работать стажером придется под руководством наставника. Если раньше ординаторы получали стипендию, то теперь будут получать зарплату.

Ранее Минздрав опубликовал проект поправок к закону о здравоохранении. В группу "Клиническая медицина" входят 78 специальностей, в том числе хирург, педиатр, психиатр, стоматолог, невролог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, терапевт, офтальмолог, онколог, уролог и др.

Депутат Госдумы заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко заверяет, что пациентам не стоит опасаться.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ Леонид Огуль считает, что это будет полезно и больницам, и ординаторам, которые получат возможность практики.