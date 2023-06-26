Губернатор Тюменской области посетил "Сабантуй-2023"

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал почетным гостем регионального татарского праздника "Сабантуй-2023", который прошел 25 июня в деревне Тураева Тюменского района.

"Традиционный татарский "Сабантуй" давно стал в Тюменской области многонациональным праздником. Жители региона должны уважать друг друга, ценить культуру, традиции, обычаи и поступать как наши предки: подставлять плечо и идти к нашим общим целям, общей победе", - заявил глава региона.

Сегодня, когда наши воины защищают суверенитет Отечества и общее будущее, межнациональное единство проявляется наиболее ярко, подчеркнул Александр Моор.

"Среди земляков-татар есть люди, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Один из них – Герой России Рустам Сайфуллин, достойный сын своего народа и нашей Родины", - отметил губернатор.

На традиционном празднике, посвященном окончанию весенних полевых работ, выступили творческие коллективы, прошли конные скачки, соревнования по национальной борьбе "Корэш" и другие спортивные состязания.

Гостями "Сабантуя-2023" также стали глава Тюменского района Светлана Иванова, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, председатель Регионального духовного управления мусульман Тюменской области Ибрагим Сухов, председатель Совета Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области" Лейсан Хурматуллина.