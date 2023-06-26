Призовой фонд в 4 миллиона. В Екатеринбурге пройдет Кубок главы города по бильярдному спорту

В уральской столице пройдет Кубок главы Екатеринбурга по бильярдному спорту. Общий призовой фонд из внебюджетных средств составит 4 млн рублей, сообщил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

"Мы надеемся, что Кубок главы Екатеринбурга станет традиционным и превратится в одну из визитных карточек Екатеринбурга. Мы еще раз докажем спортивный статус города и что Екатеринбург может проводить спортивные мероприятия различных уровней", - заявил Орлов.

Соревнования проводятся в рамках 300-летия Екатеринбурга и 325-летия русского бильярда. Мероприятие станет подарком к празднованию Дня города и пройдет на трех площадках: у организаторов в Бильярдном клубе "Public club Billiards", в "Пирамида" в ТЦ "Антей" и в Музее архитектуры и дизайна, где запланирован финал.

По словам градоначальника, призовой фонд в размере 4 млн рублей будет сформирован из внебюджетных средств – это станет подарком от партнеров соревнований. В завершении пройдет благотворительный аукцион, главным лотом которого станет уникальный бильярдный стол с финальной встречи турнира. Оценив размер вырученных средств, администрация города обсудит их дальнейшую судьбу.

Помимо этого, в последний день планируется провести открытый любительский турнир, в котором участие может принять и сам мэр Екатеринбурга.

"Я очень люблю бильярд, но я на любительском уровне. Надо думать (об участии), сейчас мы обсуждаем любительский формат, но это пока обсуждается. Хотел бы соревноваться с Григорием Лепсом, который тоже любит бильярд. Ну а если серьезно, думаю, что наши именитые артисты, узнав об этом турнире, приедут в Екатеринбург для участия", - отметил градоначальник.

Пока известно, что в Кубке главы Екатеринбурга примет участие двукратный чемпион мира по бильярду Владислав Осьминин. О других спортсменах и хедлайнерах среди российских артистов организаторы пока не распространяются.

Соревнования пройдут с 23 по 30 июля. Наблюдать за ними можно будет на сайте и YouTube-канале "Public club Billiards", а также лично в Музее архитектуры и дизайна во время финала.