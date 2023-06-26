Фигурист Костомаров впервые опубликовал видео тренировки после протезирования

Фигурист Роман Костомаров, перенесший тяжелую болезнь, впервые показал процесс реабилитации после ампутации конечностей.

На видеокадрах спортсмен занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

В Telegram-канале Костомарова 23 июня появилась информация о том, что он по-прежнему находится "в тяжелом состоянии из-за слабых мышц и медленного восстановления после перенесенных операций". Сообщалось, что фигурист лежит в индивидуальной палате, ему постоянно приносят на примерку новые протезы.

Напомним, ранее стало известно, что Костомарова готовят к протезированию. Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией, состояние спортсмена требовало подключения аппарата искусственного насыщения крови кислородом. Врачи были вынуждены удалить ему несколько пальцев на руках и часть стопы из-за сепсиса и некроза. В начале апреля выяснилось, что он остается в реанимации.