В Челябинской области туристам разрешили посещать национальный парк "Зигальга"

В Челябинской области туристам разрешили посещать национальный парк "Зигальга".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. В связи с этим "Зигальга" вновь открывается для туристов.

Напомним, в апреле закрыли для посещения национальный парк "Зигальга". Запрет распространялся как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Такое решение было принято из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима.