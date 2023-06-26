В Новосибирске рекрутинговый центр ЧВК "Вагнер" возобновил работу – СМИ

В Новосибирске центр ЧВК "Вагнер", где принимали желающих заключить контракт на военную службу, возобновил работу, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника центра. По данным издания, на входе в офис ЧВК снова вывешены рекламные плакаты. В субботу баннеры снимали, а центр прекратил работу на фоне обострения ситуации вокруг компании Евгения Пригожина.